كيف تؤدى صلاة الكسوف.. وهل تقام في وقت النهي؟

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تشهد معظم بلدان الوطن العربي وأوروبا وغرب آسيا وشمال شرق أفريقيا، اليوم الثلاثاء، كسوفاً جزئياً للشمس والذي يُعد الكسوف الثاني والأخير للعام الحالي.

ويدوم كسوف الشمس الجزئي على مستوى الكرة الأرضية 4 ساعات و4 دقائق ما بين 11:58 صباحاً و04:02 عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

طريقة صلاة الكسوف

بدورها وجهت وزارة الشؤون الإسلامية أئمة المساجد في جميع مناطق المملكة بإقامة صلاة الكسوف عند مشاهدة كسوف الشمس ظهر اليوم، كونها سنة مؤكدة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتكون صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان وفق ما ورد بالسنة النبوية، كما أنها تصلى حتى ولو بعد العصر أي وقت النهي كونها من ذوات الأسباب التي يصح صلاتها في وقت النهي.

وتبدأ صلاة الكسوف بالركعة الأولى التي يقرأ فيها الإمام ويطيل فيها ثم يركع ويطيل في الركوع قريباً من قيامه ثم يرفع ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ ويطيل ولكن أقل من الأولى، ثم يركع ويطيل مثل قيامه ثم يرفع ويسجد سجدتين، على أن يفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى.

موعد مشاهدة الكسوف في المملكة

ويُنتظر أن تشهد كامل مناطق المملكة الكسوف الجزئي بكل مراحله لكن بنسب متفاوتة، حيث ستحظى المناطق الوسطى والشمالية الشرقية بنسبة كسوف أعلى مقارنة ببقية المناطق الأخرى، على أن تكون مدة الكسوف ما بين 01:30 بعد الظهر و03:50 عصراً.

ويحدث الكسوف الجزئي للشمس عندما يكون جزءاً فقط من قرص الشمس مُغطى بقرص القمر، ما سيجعلها تبدو كما لو أن جزءاً أُزيل منها، فيما ينصح المختصون بعدم النظر بالعين المجردة إلى الشمس عند حدوث تلك الحالة لتجنب وقوع أي أضرار.



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Source akhbaar24

