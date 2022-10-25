«شاومي» تطلق سلسلة هواتف Redmi Note 12 في هذا الموعد

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كشفت شركة شاومي الصينية العملاقة، عن إطلاق سلسلة هواتفها الأحدث Redmi Note 12 ، خلال شهر أكتوبر الجاري، وتحديدا في 27 من أكتوبر الجاري.

مواصفات Redmi Note 12

وتتميز سلسلة هواتف Redmi Note 12 ، للمرة الأولى، بشرائح MediaTek’s Dimensity 1080 والهواتف التي تتكون منها السلسلة هي Note 12 وNote 12 Pro وNote 12 Pro +.

كما تحصل Redmi Note 12 على مستشعر رئيسي بسرعة 50 ميجابايت في الثانية IMX 766 في ملصق منفصل، وهذا المستشعر 1 / 1.56 بوصة، قادر على التقاط ما يصل إلى 2 ميكرومتر اندماج بيكسل.

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وذكر موقع “gsmarena” المتخصص أن “شاومي” تقدم أجهزة Note 12 وNote 12 Pro وNore 12 Pro + بسرعة 67 وات و120 وات و210 وات.

ومن المتوقع أن يحتوي الأخير على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابيكسل وشاشة AMOLED منحنية.

وتسعى “Xiaomi” إلى إثبات تفوقها في مجال الهواتف الذكية، بإصدار السلسلة الجديدة من هواتف Redmi Note 12 ، أمام عمالقة الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل “أندرويد”، ولا سيما المنافسة المحتدمة في الصين، بين شاومي وهواوي، وأوبو، فضلا عن الكورية الجنوبية الرائدة “سامسونج”.

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Source almnatiq

