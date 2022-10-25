︎
.
المناطق-متابعات
توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق تستمر لساعات، وتشمل الحالة الجوية ضباب وسحب رعدية تستمر حتى صباح اليوم.
وتفصيلا، تشمل الحالة الجوية ضباب كثيف يحجب الرؤية على كل من مكة المكرمة والشرقية، ويستمر حتى الساعة 8 صباحا.
بينما تشهد منطقة المدينة المنورة سحب رعدية ممطرة تستمر حتى الساعة الثامنة مساء بمشيئة الله.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات الأرصاد.. سحب رعدية وضباب يعيق الرؤية في ثلاث مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.