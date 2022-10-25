توقعات الأرصاد.. سحب رعدية وضباب يعيق الرؤية في ثلاث مناطق

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المناطق-متابعات

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق تستمر لساعات، وتشمل الحالة الجوية ضباب وسحب رعدية تستمر حتى صباح اليوم.

وتفصيلا، تشمل الحالة الجوية ضباب كثيف يحجب الرؤية على كل من مكة المكرمة والشرقية، ويستمر حتى الساعة 8 صباحا.

بينما تشهد منطقة المدينة المنورة سحب رعدية ممطرة تستمر حتى الساعة الثامنة مساء بمشيئة الله.

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Source almnatiq

