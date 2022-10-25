مستجدات الغزو الروسي.. ضـربات موسكو تُحاصر كييف ونواب بالكونغرس يدعون لإنهاء الحرب

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تواصل خلال الساعات الماضية القصـف الروسي على عدة مدن داخل العاصمة الأوكرانية كييف خاصة مدينة إربين التي اضطر غالبية سكانها للنزوح إلى أماكن أكثر أمناً داخل العاصمة، حيث تزامن ذلك مع خروج أصوات أمريكية جادة بضرورة العمل على إنهاء الحـرب من خلال الحديث مع موسكو.

نواب بالكونغرس يدعون “بايدن” لإنهاء الحـرب

دعا نواب ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي، الرئيس جو بايدن إلى السعي للتفاوض مع روسيا من أجل التوصل إلى تسوية تنهي الحـرب في أوكرانيا.

وأبدى 30 نائباً ديمقراطياً، معارضتهم للغـزو الروسي الشائن وغير الشرعي لأوكرانيا، مشيرين إلى اتفاقهم مع البيت الأبيض على أن التسوية تعود في النهاية إلى ما تقرره كييف.

ولفتوا إلى أن إنفاق عشرات المليارات من دولارات على المساعدات العسكرية في هذا النـزاع يدفع إلى التعامل المباشر مع روسيا لإيجاد حل.

تأخر سفن شحن الحبوب المغادرة من أوكرانيا

ووجهت أوكرانيا اتهاماً إلى روسيا، بتعمد تأخير أكثر من 165 سفينة لشحن الحبوب من خلال تمديد عمليات التدقيق التي تجرى تطبيقاً لاتفاق مبرم بشأن هذه الإمدادات الحيوية لبلدان عدة في إفريقيا وآسيا.

وشددت وزارة الخارجية الأوكرانية على أن مفتشي روسيا المنتدبين للعمل في مركز التنسيق المشترك في إسطنبول وسعوا نطاق تفتيش السفن المتّجهة إلى الموانئ الأوكرانية لتلقي الحبوب.

ونوهت إلى أن هناك 165 سفينة عالقة في طابور انتظار قرب مضيق البوسفور، كما أن هذا العدد يزداد بشكل يومي ويحتاج إلى تدخل سريع.

أمريكا تهدد روسيا بشأن النـووي

شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس على أن روسيا ستواجه عواقب سواء استخدمت ما تسمى “القنبـلة القذرة” أو سلاحـاً نووياً تقليدياً.

ولفت برايس إلى أنه ستكون هناك عواقب على روسيا في حال استخدام هذه القنابل أياً كان نوعها، حيث تزامن ذلك مع زيادة الاتهامات إلى موسكو بالتفكير في استخدام أسلـحة نووية في حـربها بأوكرانيا.



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Source akhbaar24

