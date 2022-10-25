مقـتل 3 فلسطينيين في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في نابلس

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 4 فلسطينيين قتلوا وأصيب 19 آخرون في عملية عسكرية، نفذها الجيش الإسرائيلي وسط مدينة نابلس وإحدى قرى رام الله في الضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة أن المصابين و3 من القتلى سقطوا في مدينة نابلس ويوجد 3 في حالة خطرة بين المصابين الـ 19، فيما قتل الفلسطيني الرابع في قرية النبي صالح قرب رام الله.

وأكدت مصادر إعلامية أن الجيش الإسرائيلي ما زال يحاصر عدة أماكن في نابلس وأن هناك دوي انفجارات يسمع بين الحين والآخر، فيما وصفت الرئاسة الفلسطينية ذلك بجريمة حرب.



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Source akhbaar24

