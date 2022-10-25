“حساب المواطن”: لا يلزم إرفاق مستندات لإثبات الاستقلالية في هذه الحالة

︎ . المناطق_متابعات أكّد برنامج “حساب المواطن” أنه في حال وجود تابع مضاف لا يلزم إرفاق مستندات لإثبات الاستقلالية. تفصيلاً، أوضح حساب خدمة المستفيدين لبرنامج حساب المواطن على تويتر، رداً على تساؤل أحد المتابعين، قال فيه: “هل المطلقة ومعها تابع واحد يلزم لها عقد إيجار أم أن صك الحضانة يكفي؟”، مشيراً إلى أن إرفاق مستند لإثبات استقلالية التابع المضاف غير مطلوب، ويتم فقط إرفاق “صك ولاية أو إثبات احتضان”. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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