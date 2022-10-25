«ألغى الحفل وأطعم المرضى والمساكين».. إشادات واسعة بما فعله عريس سوداني يوم زفافه

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المناطق_متابعات
تصدر عريس سوداني التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما فعله في يوم زفافه، حيث قرر التبرع بتكاليف مراسم الزفاف في تجهيز وجبات طعام للمرضى في مستشفى أم درمان وتوزيعها على المساكين.
وتفاعل العديد من متابعين مواقع التواصل الاجتماعي مع الشاب في هذه الخطوة استحسانا، حيث تداولوا صورة له برفقة شبان وهم منهمكون في إعداد وجبات الطعام المخصصة للمستشفى.
وانهالت الدعوات للعريس، بسبب هذه المبادرة الأولى من نوعها، التي تستحق الإشادة والتقليد، حيث تحدى الشاب العادات والتقاليد المتبعة في طقوس الزواج، وحول تكاليفها إلى واحد من أعمال الخير، فاتحا طريقا جديدا على أمل أن يسير فيه آخرون من بعده.
ونال الشاب على إشادات كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في جميع الدول العربية، داعين له بأن يبارك الله له في زوجته ويرزقه الذرية الصالحة.
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Source almnatiq
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