مخطط شامل لنفايات المسالخ والمجازر - #عاجل

يعتزم المركز الوطني لإدارة النفايات، الاستعانة باستشاري لتنفيذ دراسة نفايات المسالخ والمجازر، وإعداد المخطط الشامل لإدارة نفايات المسالخ والمجازر بجميع فئاتها.

وتؤدي الاستفادة من مخلفات الذبح إلى زيادة العائد الاقتصادي، بما يوازي 10-20% من قيمة الحيوان الحي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى خفض سعر الكيلوجرام من اللحوم أو تعظيم العائد من تسمين الماشية وبيع اللحوم.

مهام المركز الوطني لإدارة النفايات

-إدارة النفايات

تنظيم أنشطة استيراد النفايات وتصديرها وجمعها، ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها، والتخلص النهائي منها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات، بما يكفل تعزيز حماية البيئة والصحة العامة.

- الاستثمار

تشجيع وتحفيز الاستثمار في نظام إدارة النفايات بكافة أنواعها – باستثناء المواد المشعة والنووية والعسكرية - وذلك لخلق فرص استثمارية لتحقيق الاستدامة المالية.

-الرخص والتصاريح

منح التراخيص باشتراطاته وضوابطه، لجميع المستفيدين من كافة المنشآت والمستثمرين، وأصحاب المصلحة في أنشطة إدارة النفايات.

- بناء القدرات

إقامة البرامج التدريبية المتعلقة بإدارة النفايات، لرفع مستوى الأداء وبناء القدرات لدى الكوادر الفنية العاملة في المنظومة.

- البحث والابتكار

تشجيع البحث والابتكار في مجالات الإدارة المتكاملة للنفايات.

أنواع النفايات

البلدية الصلبة

البناء والهدم

الرعاية الصحية

الوسائط البحرية

الزراعية

الخضراء

الصناعية ونفايات التعدين

نفايات الحمأة