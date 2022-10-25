44 متحدثا في مؤتمر الطب التجميلي بالرياض

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، أول مؤتمر للجمعية العلمية للطب التجميلي في شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة 44 متحدثًا محليًا وعالميًا من أساتذة وعلماء متخصصين في مجال التجميل من أمريكا وأوروبا والسعودية.

وقال الدكتور نايف النمير رئيس المؤتمر، إن المؤتمر يعد الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية والأكبر في المنطقة، ويقام في يومي 11-12 من شهر نوفمبر 2022 المقبل في فندق الفيرمونت في الرياض.

وأضاف النمير أن المؤتمر يتضمن أكثر من 25 محاضرة وورش عمل خاصة في أحدث التقنيات والإجراءات التجميلية في العالم من خلال متحدثين من أمريكا، أوروبا، مصر، الإمارات، إضافة إلى السعودية، حيث يستهدف تطوير وتنمية المعلومات في مجال الطب التجميلي لجميع المهتمين والممارسين الصحيين في هذا المجال.

وفي ذات الصدد، أوضح الدكتور سليمان الفرج المسؤول الإعلامي للمؤتمر، أنه ينعقد تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع عدد ساعات تعليمية قدرها 16 ساعة، ويستهدف المؤتمر أطباء التجميل والممارسين الصحيين في هذا المجال، إضافة إلى طلاب وطالبات الطب المهتمين بهذا التخصص. وأشار الفرج إلى أن المؤتمر يتضمن ثماني ورش عمل في أحدث تقنيات التجميل في العالم، إضافة إلى محاضرات عملية من أطباء من مختلف دول العالم.