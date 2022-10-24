شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال يحسم قراره النهائي حول مصيره مع الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، موقفه من الاستمرار مع الفريق أو الرحيل عن قلعة الزعيم، خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد علي البليهي لاعب فريق الهلال، مع ناديه بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق بداية من الموسم المقبل بشكل مجاني.

وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق، إلى أن البليهي يرفض تجديد عقده مع الزعيم، وسط أنباء تؤكد تفاوضه مع النصر واتحاد جدة، للانتقال إلى أحدهم مجانًا.



البليهي يؤكد رغبته في الاستمرار مع الهلال



وأكد برنامح "أكشن مع وليد"، أن البليهي أبلغ إدارة الكرة بنادي الهلال برغبته بتجديد تعاقده وأنه لا يتخيل نفسه بقميص غير القميص الأزرق.

وأضاف: "البليهي أكد لناديه رغبته الشديدة في الاستمرار مع الزعيم، وأن أي إشاعات حول جلساته مع الأندية الأخرى غير صحيحة".

واختتم: "اللاعب لا يرى نفسه بأي قميص آخر غير الهلال، ويريد استكمال مسيرته مع الفريق وتحقيق البطولات، وأبلغ ناديه بأنه مستعد لتجديد عقده في أي وقت".



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ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تقام خلال الفترة بين 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.