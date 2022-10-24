شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من رئيس اتحاد جدة حول قرار فيفا في قضية حمدالله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة، التعليق على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالحكم لصالح المغربي عبدالرازق حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، في قضيته مع النصر فريقه السابق.



الحائلي يؤكد صحة قراره حول قضية حمدالله

وكتب الحائلي عبر حسابه على موقع "تويتر" "صادق قرار فيفا على ما سبق وأكدناه بأن نادي الاتحاد، لم يخطئ أو يتجاوز في تعاقده مع اللاعب عبدالرزاق حمد الله، وأن التعاقد تم بناءً على الأنظمة والأعراف المحلية والدولية".

وأضاف: "كما ذكرنا سابقًا بأننا في مجلس الإدارة لن نتوانى في بذل كل جهد ممكن لحفظ حقوق النادي ولاعبيه ومنسوبيه".

وكانت بعض المصادر قد أشارت إلى حصول مهاجم الاتحاد الحالي عبد الرزاق حمدالله على حكم من فيفا يلزم ناديه السابق بدفع 5 ملايين يورو لصالح اللاعب.



اتحاد جدة يحاول تجديد عقد حمدالله



من ناحية أخرى، يسعى العميد، للحفاظ على وجود حمدالله بين صفوفه أطول فترة ممكنة، خاصةً أنه من الأعمدة الرئيسية التي يعتمد عليها البرتغالي نونو سانتو المدير الفني، منذ توليه المسؤولية الفنية.

وأكدت تقارير صحفية، أن إدارة نادي الاتحاد، حسمت موقفها من تجديد عقد المغربي عبد الرزاق حمدالله، خاصةً أنه بات قريب من الدخول في الفترة الحرة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد عبدالرازق حمدالله مع نادي الاتحاد بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع مع أي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.