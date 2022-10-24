شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سعيد في اتحاد جدة قبل معسكر دبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة بقيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني، دفعة معنوية مرتفعة قبل معسكر دبي المقبل.



البيشي يعود إلى اتحاد جدة قبل معسكر دبي



وأشارت تقارير صحفية، إلى أن الجهاز الفني لنادي الاتحاد، بقيادة البرتغالي نونو سانتو، سوف يستعيد خدمات عبد العزيز البيشي صانع ألعاب الفريق، في معسكر دبي.

وتابعت: "البيشي اقترب من إنهاء برنامجه الإعدادي الخاص في مدينة جدة، بعد العملية الجراحية التي خضع لها، نهاية أغسطس الماضي، في إسبانيا".

ومن المقرر أن يتقدم البيشي لاعبي فريقه بعد عودتهم إلى التدريبات، عقب الإجازة التي مُنحت لهم بنهاية الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.



اتحاد جدة يخوض معسكر مغلق في دبي نوفمبر المقبل

وسيجري نادي الاتحاد معسكرًا تحضيريًا في مدينة دبي الإماراتية 5 نوفمبر المقبل، يخوض خلاله مباريات ودية استعدادًا لاستئناف باقي مباريات الموسم.

توقف دوري روشن السعودي بسبب نهائيات كأس العالم



وتتوقف منافسات الدوري السعودي، بالوقت الحالي بعد انتهاء الجولة الثامنة، في ظل استعدادات منتخب السعودية الأول لدخول المرحلة الثالثة والنهائية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تقام خلال الفترة بين 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.