لا يوجد مثله على مستوى العالم.. باحث متخصص في الزراعة يكشف عن نوع جديد من الأرز في المملكة

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كشف يوسف بندقجي، باحث متخصص في زراعة الأرز، عن نوع جديد من الأرز يتم زراعته في المملكة العربية السعودية، قائلًا “هذا النوع الجديد من الأرز سنسمــيه أرز الرؤية، ولا يوجد مثله على مستوى العالم”.
وقال يوسف بندقجي، في تصريحات تلفزيونية في برنامج ياهلا، الذي يُعرض عبر قناة روتانا خليجية: “أجريت تجارب حقلية فردية، ولكن كانت هناك شكوك وتساؤلات، أنني كنت أبث التجارب على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وبين، أن الجماهير طالبته بأن تكون التجارب تحت مظلة حكومية، فقام بعمل اتفاق مع المركز الوطني للثروة السمكية، كان من ضمنها إنتاج الهيدروجين الأخضر بمياه البحر، وزراعة الحقول في تربة البحر وريها بمياه البحر.
وأوضح: “كان الناتج جميل جدًا، زرعنا الأرز الحصاوي، في تربة البحر، وهو يشرب خمس مرات في الشهر، وكذلك أرز الرؤية الذي يُنتج في مناخ صعب، ولا يوجد من هذه الفصيلة على مستوى العالم، إلا داخل المملكة”.
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Source almnatiq
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