رئيس الهلال يتسلّم شعلة دورة الألعاب السعودية (صور)

︎

.



تسلّم رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل اليوم الإثنين، شعلة دورة الألعاب السعودية 2022، في إطار جولتها الترويجية، بمشاركة عدد من الرياضيين والمتطوعين والمتطوعات.

وتجولت الشعلة بمشاركة اللاعب الدولي ونجم الهلال السابق محمد الشلهوب، الذي سلم الشعلة لرئيس نادي الهلال.

وتشكل دورة الألعاب السعودية في دورتها الأولى قفزة نوعية في مسيرة الرياضة، وخطوةً أولى في طريق تأسيس جيل قادر على المنافسة في الدورات الأولمبية، ومدِّ المنتخبات السعودية باللاعبين المميزين والمواهب.

وأتاحت الدورة الفرصة لأكثر من 20 ألف رياضي ورياضية للمشاركة في هذا الحدث الكبير من خلال التصفيات وتجارب الأداء، وبالإضافة إلى الميداليات الممنوحة، سيتنافس الرياضيون المشاركون في الدورة على جوائز هي الأعلى في تاريخ المنطقة؛ إذْ يتجاوز مجموعها 200 مليون ريال، يحصل الفائز بالميدالية الذهبية في أي لعبة على مليون ريال، والفضية 300 ألف ريال، والبرونزية 100 ألف ريال.





● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

