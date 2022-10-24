شاهد.. مراحل العمل في البنية التحتية لمدينة “ذا لاين”

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تشهد “ذا لاين” خطوات متسارعة في أعمال البنية التحتية من خلال البدء في حفر أساسات المدينة.

واستعرضت بعض الصحف الأجنبية من بينها و”ديلي ميل” البريطانية، و” وول ستريت جورنال” الأمريكية تقريراً مطولاً عن المدينة، حيث أشارت إلى أنها صممت لإبهار العالم من خلال إنشاء مبانٍ لم تعرفها المدن من قبل.

وتطرقت إلى وجود أعداد ضخمة من الحفارات وبقية الآليات الثقيلة التي تعمل في المشروع، مؤكدة أن ذلك يشير إلى أن المدينة سيتم بناؤها وأن الحلم سيتحقق.

وأكد التقرير أن التطور الطموح لنيوم، يؤكد أنه المشروع الأكثر دراماتيكية في عالم الهندسة المعمارية والبناء في الوقت الحالي، مبينة بأن ذا لاين ستأوي أكثر من 9 ملايين شخص.

كما وثقت صور ومقطع فيديو لشركة ” Ot Sky” المتخصصة في التصوير الجوي، مراحل العمل في “ذا لاين” التي تمتد لمسافة 170 كيلومتراً بعرض 200 متر، بحيث تتكون من ناطحتي سحاب يصل ارتفاعهما إلى 500 متر ومغلفين من الخارج بالمرايا.





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Source akhbaar24

