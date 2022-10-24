“الصناعة” تعلن تنظيم النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي في يناير المقبل

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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إطلاق مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثانية، خلال الفترة من 10 – 12 يناير 2023.

وأوضحت أن النسخة الثانية من المؤتمر ستناقش جملة من الموضوعات التي تشمل تطورات قطاع التعدين في المنطقة الممتدة من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، ومناقشة جذب الاستثمارات إلى الصناعات المعدنية، ونشر التقنيات الرقمية المتقدمة في القطاع، وتطبيق أفضل معايير الاستدامة.

وأشارت إلى أنها ستستعرض الواقع العالمي وتأثيراته على إمدادات المعادن والطاقة في المستقبل، وواقع ومستقبل التعدين في المنطقة والعالم، وإسهام مشاريع التعدين في تنمية المجتمعات، إلى جانب إمكانات وفرص القطاع في المملكة والمنطقة.

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن المؤتمر سيعمل كمنصة تجمع الحكومات والمستثمرين والمستكشفين وشركات التعدين وقطاع التعدين والخدمات والشركاء؛ لتشكيل مستقبل واعد لمنطقة شاسعة تمتد على أكثر من 9 آلاف كيلومتر من الكونغو إلى قيرغيزستان، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مركز تعدين جديد وناشئ يمتد من إفريقيا حتى غرب ووسط آسيا.



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Source akhbaar24

