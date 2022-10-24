لقاء يبحث صناعة الرسوم المتحركة المحلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم هيئة الأفلام اليوم لقاء افتراضيا مفتوحا بعنوان «صناعة الرسوم المتحركة المحلية»، وستلتقي خلاله الهيئة بالمهتمين بقطاع الأفلام والرسوم المتحركة في المملكة.

وتسعى الهيئة من خلال اللقاء إلى فهم احتياجات المهتمين بالأفلام، وقياس مدى اهتمام المتلقي بالرسوم المتحركة، ووعيه بأهمية الرسوم المتحركة في الصناعة السينمائية، ومناقشة صناع الرسوم المتحركة في سبل النهوض بهذا القطاع، إلى جانب التواصل مع العاملين في المجال ومعرفة احتياجاتهم، والمعوقات التي يصادفها المهتمون بهذا النوع من الأفلام.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها هيئة الأفلام مع المهتمين والمستثمرين في قطاع الأفلام؛ لدعم الحراك السينمائي بالمملكة.