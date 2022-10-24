شكرا لقرائتكم خبر تعليم الشرقية: مبنى متوسطة عنك آمن ولا وجود لالتماسات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار إلى أن مبنى المدرسة المتوسطة الأولى بعنك التابعة لمكتب تعليم محافظة القطيف والمنقول له مدرسة الدهناء للطفولة المبكرة آمن ولا يوجد به ما يشكل مصدر خطورة على طلاب وطالبات مرحلة الطفولة المبكرة، حيث قامت فرق الصيانة والتشغيل وشركة تطوير للمباني وفرق الأمن والسلامة المدرسية وفريق الدفاع المدني بزيارة المبنى والكشف الكامل على مرافقه سواء الكشف عن التيار الكهربائي الرئيس وكافة الأجهزة الكهربائية داخل الفصول الدراسية والممرات، حيث لا توجد أية التماسات كهربائية حدثت إلى جانب توفر وسائل السلامة المدرسية وتوفر المياه كما لا يوجد أية أسلاك مكشوفة سواء في الساحات الداخلية للمبنى أو دورات المياه.وأضاف أن ما يتردد من رسائل نشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأحدثت نوعا من القلق عند أولياء الأمور ليست صحيحة، حيث جانبت الحقيقة ولم تتحر تلك الرسائل الدقة والموضوعية في نقل المعلومات للرأي العام حول واقع المدرسة الذي نؤكد بأنه آمن ومطمئن، ولا يوجد ما يعرقل مسار اليوم الدراسي، حيث تعمل الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية على تقديم كل الوسائل الداعمة والمحققة لسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبات المدرسة.
رد التعليم على الإشاعات
- المبنى لا يشكل خطورة على الطلاب والطالبات
- لا توجد أية التماسات كهربائية
- توافر وسائل السلامة المدرسية والمياه
- لا توجد أية أسلاك مكشوفة
- وسائل التواصل لم تتحر الدقة وأحدثت قلقا
- لا يوجد ما يعرقل مسار اليوم الدراسي
كانت هذه تفاصيل خبر تعليم الشرقية: مبنى متوسطة عنك آمن ولا وجود لالتماسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.