شكرا لقرائتكم خبر تعليم الشرقية: مبنى متوسطة عنك آمن ولا وجود لالتماسات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفى المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص صحة الإشاعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن خطورة مبنى المدرسة المتوسطة الأولى بعنك على الطلاب والطالبات، مؤكدا أن سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات هي أولوية قصوى.

وأشار إلى أن مبنى المدرسة المتوسطة الأولى بعنك التابعة لمكتب تعليم محافظة القطيف والمنقول له مدرسة الدهناء للطفولة المبكرة آمن ولا يوجد به ما يشكل مصدر خطورة على طلاب وطالبات مرحلة الطفولة المبكرة، حيث قامت فرق الصيانة والتشغيل وشركة تطوير للمباني وفرق الأمن والسلامة المدرسية وفريق الدفاع المدني بزيارة المبنى والكشف الكامل على مرافقه سواء الكشف عن التيار الكهربائي الرئيس وكافة الأجهزة الكهربائية داخل الفصول الدراسية والممرات، حيث لا توجد أية التماسات كهربائية حدثت إلى جانب توفر وسائل السلامة المدرسية وتوفر المياه كما لا يوجد أية أسلاك مكشوفة سواء في الساحات الداخلية للمبنى أو دورات المياه.

وأضاف أن ما يتردد من رسائل نشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأحدثت نوعا من القلق عند أولياء الأمور ليست صحيحة، حيث جانبت الحقيقة ولم تتحر تلك الرسائل الدقة والموضوعية في نقل المعلومات للرأي العام حول واقع المدرسة الذي نؤكد بأنه آمن ومطمئن، ولا يوجد ما يعرقل مسار اليوم الدراسي، حيث تعمل الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية على تقديم كل الوسائل الداعمة والمحققة لسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبات المدرسة.

رد التعليم على الإشاعات

