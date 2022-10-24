عاطف الجهني إلى رحمة الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقل إلى رحمة الله تعالى المهندس عاطف محمد ناصر الجهني، أحد منسوبي الخطوط السعودية، حيث وافته المنية أمس الأول، ودفن في مقبرة أمنا حواء في محافظة جدة. والفقيد شقيق عادل وعدنان وناصر الجهني، وشقيق زوجة رئيس التحرير الزميل موفق النويصر. ويتقبل العزاء في الفقيد بمنزله بحي المحمدية في جدة. ويتقبل العزاء في الفقيد بمنزله بحي المحمدية في جدة. «مكة» التي آلمها النبأ تتقدم لذويه بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. « إنا لله وإنا إليه راجعون»

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