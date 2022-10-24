«نيوم» تمنح 10 آلاف مقعد لحماية الأطفال من حوادث السيارات

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وتستهدف «نيوم» من خلال المبادرة منح 10 آلاف مقعد مجاني على أولياء أمور المواليد في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بمنطقتي نيوم وتبوك، والمشاركة في الحملة الإعلامية والتوعوية #يطوّل_عمره، التي أطلقتها مؤسسة «مقعد الوقفية»، ترسيخا لثقافة استخدام مقاعد الأطفال في السيارات.وانطلقت المبادرة، أمس، وتستمر الحملة المصاحبة أسبوعين في 10 مستشفيات حكومية في المنطقة، حيث فعل ركن للمبادرة في أقسام الولادة والأطفال، لاستقبال الطلبات والحصول على مقاعد لجميع المواليد خلال الفترة المحددة، في حين سيخصص 100 مقعد للمواليد من أبناء موظفي نيوم. ويشمل التقديم على المقاعد المواليد الجدد ابتداء من 1/10/2022 حتى نفاد الكمية من خلال الرابط التالي: https://maqaad.sa/neom .
وتأتي المبادرة ضمن مجموعة من المبادرات والبرامج والمشاريع والشراكات الاستراتيجية التي تتبناها إدارة المسؤولية الاجتماعية في نيوم بهدف تعزيز مشاركتها في خدمة المجتمع وبناء الإنسان وتحسين جودة الحياة في منطقتي نيوم وتبوك، وذلك بتوفير الظروف والإمكانات المناسبة لتحقيق مستهدفاتها الاجتماعية.
مقعد الطفل
- يؤدي إلى تقليل الوفيات بنسبة 60%
- يقلل من خطر الإصابة الخطيرة بنسبة 45%
أهداف المبادرة
- رفع معدلات التزام أولياء الأمور بتوفير مقاعد للأطفال
- الالتزام الحالي يبلغ نحو 10%
- 55 % المستهدف خلال 3 سنوات على مستوى المملكة
- تقديم مقاعد منخفضة التكلفة
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