شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحدد مطالبه في تدعيمات أهلي جدة الشتوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، حدد مطالبه الشتوية.

موسيماني يطلب تدعيم مركز الهجوم في يناير

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن موسيماني رفع تقريره الفني المبدئي إلى إدارة النادي، وحدد فيه احتياجاته من اللاعبين الأجانب خلال فترة التسجيل الشتوية، في يناير المقبل.

وتابعت: "الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني طلب التعاقد مع رأس حربة وجناح وسط أجنبيين في الفترة الشتوية، لكنه لم يحدد أسماء اللاعبين الأجانب الذين يرغب في الاستغناء عنهم، إذ طلب أن يتم ذلك قبل بداية فترة الانتقالات الشتوية".

وأضافت: "إدارة الأهلي لم تبلغ أي لاعب أجنبي في الفريق بإمكانية رحيله للمحافظة على تركيزهم حتى يصدر المدرب الجنوب إفريقي قراراته النهائية التي ستكون في يناير".

الأهلي يخوض وديات استعدادًا لدوري يلو

من ناحية أخرى، يستعد الأهلي لخوض عدد من المباريات التجريبية، ويحاول منها موسيماني منح الفرصة لجميع اللاعبين، خاصةً الأجانب، من أجل تحديد تقريره الفني النهائي، وتقييم كافة اللاعبين، وتحديد المستبعدين.