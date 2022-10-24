شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد يمنح نجم الهلال فرصة جديدة مع المنتخب السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قرر منح نجم الفريق فرصة جديدة تحت قيادته.

رينارد يمنح الحمدان فرصة التواجد مع المنتخب السعودي قبل المونديال

وأفادت تقارير صحفية أن رينارد، قرر استدعاء اللاعب عبدالله الحمدان، خلال معسكر الأخضر في أبوظبي، بعدما غاب عن معسكر إسبانيا الشهر الماضي، من أجل متابعته قبل كأس العالم.

وتابعت: "رينارد منح لاعب الهلال فرصة أخرى، عبر ضمه إلى أطول معسكرٍ للأخضر قبل كأس العالم المقبلة، وشارك بالفعل في مواجهة مقدونيا الشمالية أمس الأول، وغادر في الدقيقة 60 من اللقاء".

السعودية تفوز ضد مقدونيا الشمالية وديًا

وكان المنتخب السعودي حقق الفوز ضد مقدونيا الشمالية وديًا، بالمباراة التي أقيمت مساء أول أمس بمعسكر الأخضر في أبوظبي، ضمن الاستعداد لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وتتوقف منافسات الدوري السعودي، بالوقت الحالي بعد انتهاء الجولة الثامنة، في ظل استعدادات منتخب السعودية الأول لدخول المرحلة الثالثة والنهائية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تقام خلال الفترة بين 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.