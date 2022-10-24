شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تحديد مواعيد مؤجلات أهلي جدة في دوري يلو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حددت لجنة المسابقات بدوري يلو للدرجة الأولى، مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المؤجلة، بعد انضمام عدد من لاعبيه إلى المنتخب الأول، لخوض معسكر أبو ظبي استعدادا لكأس العالم 2022.

وكانت المسابقات قررت في وقت سابق، تأجيل مباريات الأهلي خلال الجولات 9-10-11-12، وذلك بسبب انضمام محمد الربيعي الحارس، وهيثم عسيري المهاجم إلى صفوف المنتخب السعودي.

الأهلي يخوض 3 مباريات مؤجلة خلال ديسمبر

وتقرر أن يخوض الراقي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، 3 من مبارياته المؤجلة في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى خلال ديسمبر المقبل، فيما يلعب الرابعة في منتصف يناير المقبل.

ويلعب الأهلي أولى مبارياته المؤجلة أمام الجبلين في الـ11 من ديسمبر المقبل ضمن الجولة العاشرة، وبعدها يواجه العين في الـ16 من ديسمبر ضمن الجولة 11.

فيما ستكون مواجهة الساحل المؤجلة من الجولة 12 في الـ31 من ديسمبر المقبل، على أن يختتم مؤجلاته بلقاء الفيصلي في الـ14 من يناير المقبل.

ترتيب أهلي جدة في دوري يلو

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث في سلم ترتيب دوري يلو برصيد 15 نقطة، بعد مرور 8 جولات متأخرًا بفارق 4 نقاط عن الفيصلي المتصدر