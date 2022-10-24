شكرا لقرائتكم خبر الخطوة العسيرية من رقصة حرب إلى فن تتوارثه الأجيال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة لتسليط الضوء على الخطوة العسيرية التي توارثتها الأجيال منذ سنوات طويلة، أعلنت وزارة الثقافة أمس تنظيم مهرجان الخطوة العسيرية في مدينة أبها، خلال المدة من 27 نوفمبر إلى 1 ديسمبر المقبل، بمشاركة قطاع الموسيقى، والفنون الأدائية، والأزياء، وذلك ضمن برنامج جودة الحياة «أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030».

ويتضمن المهرجان 4 مناطق رئيسة، تبدأ مع «أوبريت الافتتاح» مع إيقاع الخطوة الجنوبية، ويرتبط الغناء بأبيات شعرية وطنية مرتبطة بشعر الخطوة، حيث بدأ هذا الفن كرقصة حرب وتطور عبر الأجيال ليصل لما هو عليه الآن، ويحتوي على 20 لحنا مختلفا، وتتنوع الخطوة بناء على ألحانها وهدوء هذه الألحان بين بلقرن وتهامة ومحايل عسير ورجال ألمع ورجال الحجر والمسقي ببلاد شهران والواديين ببلاد قحطان، وصولا إلى سراة عسير؛ ليسلط المعرض الضوء على هذه الاختلافات عبر شاشات العرض الطولية.

وزودت أرضية المسرح بشاشة إسقاط ضوئي تفاعلية تتفاعل مع الزوار عند أداء الخطوة بحيث تحول رقصاتهم إلى إضاءات.

وتقدم المأكولات والمشروبات السريعة بينما يستمتع الزائر بوجبته على أنغام الموسيقى الشعبية المرتبطة بالخطوة، ومشاهدة الفرق تؤدي هذا الفن التاريخي، وسيستخدم العازفون آلات شعبية من التراث السعودي تستخدم في عزف ألحان الخطوة.

وتأتي هذه الفعالية ضمن الفعاليات الثقافية التي دأبت الوزارة على تنظيمها في مختلف مناطق المملكة بهدف تسليط الضوء على مختلف المجالات الثقافية الإبداعية والشعبية التي ارتبطت بالمجتمع السعودي بمختلف مكوناته على مر التاريخ، وإبراز الفنون الأدائية التقليدية في المملكة، وتحفيز ممارستها، وحمايتها من الاندثار.

«الموسيقى والطهي» تتكون من 3 مكونات رئيسة







المطاعم والمقاهي



العازفون على الآلات الشعبية



فرق تؤدي الخطوة



«الأمسيات الشعرية والغنائية» وتشهد حضورا لافتا لعدد من الشعراء ليصدحوا بقصائدهم التي ارتبطت بهذا الفن أو القصائد المتنوعة



4 مناطق رئيسة بالمهرجان