شكرا لقرائتكم خبر ورشة تناقش ظاهرة الانهيارات الجبلية بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت ورشة عمل نظمتها جامعة جازان أمس، بالشراكة مع هيئة المساحة الجيولوجية بعنوان «ظاهرة الانهيارات الجبلية بمنطقة جازان»، مخاطر الانهيارات الجبلية ومبررات وأهمية الدراسات المتعلقة بالانهيارات الصخرية، وأهمية الأعمال الحقلية والمسح الميداني الدقيق في تفسير ظواهر الانهيارات الجبلية.

وأكد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن إسحاق، أهمية الدور الذي تضطلع به هيئة المساحة الجيولوجية، خلال الفرق المتخصصة في الرصد والدراسات الميدانية بمشاركة الجهات ذات العلاقة، للخروج بتوصيات تسهم في إيجاد الحلول المناسبة للانهيارات الصخرية ودرء أخطارها.

من جانبه قدم مدير مركز المخاطر الجيولوجية بالهيئة المهندس تركي السحلي، نبذة تعريفية عن مركز المخاطر الجيولوجية، وأهم ما يقدمه المركز من استشارات ودارسات فنية للجهات الحكومية والقطاع الخاص لدرء المخاطر الجيولوجية.

وقدم مدير البرنامج الوطني للزلازل والبراكين المهندس خالد يوسف، عرضا عن مهام البرنامج الوطني للزلازل والبراكين، وأسباب النشاط الزلزالي وتأثيره على الانهيارات الصخرية، إضافة إلى تقييم مدى تأثيرها على البنى التحتية والمجتمع.

كما استعرض الدكتور حسن باسهل، نبذة تعريفية عن مشروع دراسة الانهيارات الجبلية في المنطقة والتي قامت بها الهيئة، واستعراض منهجية الدراسات المطلوبة لدراسة ظاهرة الانهيارات الجبلية، والحلول الهندسية اللازمة لتدعيم المنحدرات الصخرية وحماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على السلامة العامة.

بعد ذلك عرف مدير الحماية المدنية وشعبة المتطوعين بالدفاع المدني بجازان المقدم مهند زيلعي خطة الطوارئ المعتمدة، والإجراءات المتخذة من مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان لمواجهة الانهيارات الصخرية حال حدوثها، وإحصاءات عن الانهيارات الصخرية التي رصدت.