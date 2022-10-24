650 ألف ريال تغطية تأمين العمرة لمصابي كورونا

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وتشير الوثيقة إلى أنه في حال طلب المؤمن له المساعدة بعد ثبوت إصابته بـ(كوفيد-19) فإن إدارة المساعدة ترتب وتنظم الإجراءات المطلوبة.وبحسب الوثيقة فإن الحد الأقصى لمدة التغطية التأمينية لكل شخص تصل إلى 90 يوما، تبدأ من وقت دخول المؤمن له إلى المملكة، وتنتهي بمغادرتها أو بانتهاء المدة المذكورة أيهما يحدث أولا، وتطبق تغطية المساعدة المتعلقة بفيروس كورونا في الحدود الجغرافية للمملكة فقط.
في المقابل هناك منافع وتغطيات عدة لمن ثبتت إصابته بـ(كوفيد-19) ممن لديه تأمين العمرة، منها المساعدة في العودة إلى الوطن في حال استدعت الحالة الصحية للمؤمن له ذلك، وتكاليف الإقامة ذات الصلة بالحجر الصحي المرتبط بجائحة كورونا، والمساعدة في حال وفاة الشخص المؤمن له نتيجة الفيروس.
وتتضمن الوثيقة استثناءات للتغطية والمساعدة منها: نفقات اختيار البي سي آر (PCR) لفيروس كورونا المستجد، والتأخير وإلغاء الرحلات، إضافة إلى الخدمات والنفقات التي لم تنظمها إدارة المساعدة عندما يسافر الشخص المؤمن له إلى وجهة بما يخالف قرار حظر السفر الصادر عن حكومة بلده الأم أو قرار حظر السفر.
حالات مستثناة من تغطية التأمين
- النتائج النهائية لفحص وعلاج إضافي انتكاسة من داء كان سببا في عودة الشخص إلى أرض الوطن في وقت سابق.
- عدم العودة إلى الوطن بسبب عواقب داء أو حادث أو إصابة طفيفة يمكن علاجها بالموقع ولا ترتبط بجائحة كورونا.
- مطالبات العودة للوطن الناتجة عن قرار إغلاق الحدود التي قد تصدره أي دولة أو أي سلطة تمثل هذه الدولة.
- نتائج التعرض لمواد كيميائية من نوع الغازات الخائفة أو مواد تصيب بالعجز الوقتي أو مواد سامة أو لها تأثيرات سمية على الأعصاب.
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