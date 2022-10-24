شكرا لقرائتكم خبر 650 ألف ريال تغطية تأمين العمرة لمصابي كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نصت وثيقة تأمين العمرة، الصادرة أخيرا، على تغطية بوليصة التأمين لتكاليف المستشفى خلال علاج فيروس كورونا المستجد بحد أقصى 650 ألف ريال لكل شخص خاضع للتغطية التأمينية.

وتشير الوثيقة إلى أنه في حال طلب المؤمن له المساعدة بعد ثبوت إصابته بـ(كوفيد-19) فإن إدارة المساعدة ترتب وتنظم الإجراءات المطلوبة.

وبحسب الوثيقة فإن الحد الأقصى لمدة التغطية التأمينية لكل شخص تصل إلى 90 يوما، تبدأ من وقت دخول المؤمن له إلى المملكة، وتنتهي بمغادرتها أو بانتهاء المدة المذكورة أيهما يحدث أولا، وتطبق تغطية المساعدة المتعلقة بفيروس كورونا في الحدود الجغرافية للمملكة فقط.

في المقابل هناك منافع وتغطيات عدة لمن ثبتت إصابته بـ(كوفيد-19) ممن لديه تأمين العمرة، منها المساعدة في العودة إلى الوطن في حال استدعت الحالة الصحية للمؤمن له ذلك، وتكاليف الإقامة ذات الصلة بالحجر الصحي المرتبط بجائحة كورونا، والمساعدة في حال وفاة الشخص المؤمن له نتيجة الفيروس.

وتتضمن الوثيقة استثناءات للتغطية والمساعدة منها: نفقات اختيار البي سي آر (PCR) لفيروس كورونا المستجد، والتأخير وإلغاء الرحلات، إضافة إلى الخدمات والنفقات التي لم تنظمها إدارة المساعدة عندما يسافر الشخص المؤمن له إلى وجهة بما يخالف قرار حظر السفر الصادر عن حكومة بلده الأم أو قرار حظر السفر.

حالات مستثناة من تغطية التأمين

