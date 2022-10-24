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برنامج لتطوير القيادات النسائية في الرياض

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- بواسطة أيمن الوشواش - دعا برنامج قيادات عالمية - جورج تاون القيادات النسائية في العالم إلى التسجيل في الدورة السادسة لهذا العام التي ستقام يوم الاثنين الخامس من ديسمبر 2022 في مدينة الرياض وتستمر أربعة أيام.

وقالت المؤسسة والمشرفة العامة على البرنامج نوف الراكان «إن الدورة تستهدف القياديات في العالم وستتناول محاور تعزيز مهارات القيادة الشخصية، وتحسين المهارات القيادية في اتخاذ القرار، وقيادة التغيير التنظيمي، وقيادة للأداء يقدمها مجموعة من خبراء التعليم والتدريب في العالم».

ودعت الراغبات في التسجيل بالدورة إلى إكمال بياناتهن عبر الرابط: https://qiyadatglobal-georgetown.com/account/sign.

وأوضحت أن البرنامج لتطوير مهارات القياديات، وينفذ بالتعاون بين برنامج قيادات عالمية في المملكة وجامعة جورج تاون، تلبية لارتفاع الطلب على المنظمات لتطوير المهارات القيادية للموظفات وتطوير مهارات القيادة للقياديات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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