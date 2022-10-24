شكرا لقرائتكم خبر برنامج لتطوير القيادات النسائية في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت المؤسسة والمشرفة العامة على البرنامج نوف الراكان «إن الدورة تستهدف القياديات في العالم وستتناول محاور تعزيز مهارات القيادة الشخصية، وتحسين المهارات القيادية في اتخاذ القرار، وقيادة التغيير التنظيمي، وقيادة للأداء يقدمها مجموعة من خبراء التعليم والتدريب في العالم».ودعت الراغبات في التسجيل بالدورة إلى إكمال بياناتهن عبر الرابط: https://qiyadatglobal-georgetown.com/account/sign.
وأوضحت أن البرنامج لتطوير مهارات القياديات، وينفذ بالتعاون بين برنامج قيادات عالمية في المملكة وجامعة جورج تاون، تلبية لارتفاع الطلب على المنظمات لتطوير المهارات القيادية للموظفات وتطوير مهارات القيادة للقياديات.
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