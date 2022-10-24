شكرا لقرائتكم خبر «وقاية»: الإصابة بالإنفلونزا الموسمية وكورونا تنشط مع دخول الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نبهت هيئة الصحة العامة «وقاية» إلى أن حالات الإصابة بالأمراض التنفسية والإنفلونزا الموسمية، وكذلك (كوفيد-19) تنشط مع دخول فصل الشتاء وتختلف شدة ضراوتها من شخص لآخر حسب المناعة، متوقعة ازديادها خلال الفترة المقبلة.

وبينت أن الجميع معرض لخطر الإصابة خاصة ممن لم يتلقوا اللقاح، مشيرة إلى أن هناك ازديادا في حالات المراجعة لدى أقسام الطوارئ ومراكز الرعاية العاجلة في أنحاء المملكة.

وأكدت استمرارها في رصد متحورات الفيروس المسبب لـ(كوفيد-19)، مبينة أن المتحورات الفرعية لأوميكرون BA5 وBA2 هي السائدة بنسبة تتجاوز 75% من العينات الإيجابية، وتم رصد متحور «XBB» في عدد محدود من العينات الإيجابية.

وأوضحت «وقاية» أن عمليات الرصد للأمراض التنفسية تتم بشكل مستمر في الهيئة، وتتضمن تحديد سلالات الإنفلونزا في حالات الإصابة المؤكدة، حيث يمثل نمط الفيروس B النمط الشائع حاليا بالمملكة يليه النمط الفيروسي A من سلالتي H1N1 وH3N2.

وشددت على أهمية استكمال جرعات لقاح كوفيد-19 والجرعات التنشيطية المستحقة، والجرعة الموسمية من لقاح الإنفلونزا، وخاصة لمن لديهم عوامل خطورة للإصابة بالمضاعفات، مثل: كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.

بماذا أوصت وقاية؟

