شكرا لقرائتكم خبر وزير الحج: «نسك» أسهمت في زيادة أعداد المعتمرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة أن منصة «نسك» وما تقدمه من خدمات الكترونية، أسهمت بشكل كبير وفعال في زيادة أعداد المعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، في ظل الدعم غير المحدود من القيادة.

وبدأ وزير الحج زيارته الرسمية لجمهورية إندونيسيا أمس، والتقى خلالها عددا من كبار المسؤولين في مختلف المجالات، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في جوانب عدة، وذلك امتدادا للعلاقات التاريخية بين البلدين، وأكد في أول اجتماعاته على ترحيب المملكة بالمعتمرين الإندونيسيين كافة، دون شروط صحية أو قيود عمرية.

والتقى الربيعة في مستهل زيارته وزير الشؤون الدينية في إندونيسيا ياقوت خليل قوماس، وناقش الجانبان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتسهيلات الإجرائية لقدوم المعتمرين الإندونيسيين، في إطار تحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030، بما يثري التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن، ويحقق مقاصد الشريعة الإسلامية، خصوصا بعد أتمتة خدمات العمرة لتسهيل وصول المعتمرين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار إلى عمق العلاقات السعودية - الإندونيسية، مشيرا إلى أن ذلك يحفز الجانبان على زيادة الحلول الرقمية تحت مظلة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، لتقديم حلول وخيارات تأشيرات العمرة والزيارة الكترونيا خلال منصة «نسك»، وتمديد مدة تأشيرة العمرة من شهر إلى 3 أشهر للمعتمرين من كل أنحاء العالم، وإلغاء شرط المحرم للمرأة المعتمرة، وغيرها من التسهيلات.

على هامش الزيارة

