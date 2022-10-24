شكرا لقرائتكم خبر وزير الحج: «نسك» أسهمت في زيادة أعداد المعتمرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبدأ وزير الحج زيارته الرسمية لجمهورية إندونيسيا أمس، والتقى خلالها عددا من كبار المسؤولين في مختلف المجالات، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في جوانب عدة، وذلك امتدادا للعلاقات التاريخية بين البلدين، وأكد في أول اجتماعاته على ترحيب المملكة بالمعتمرين الإندونيسيين كافة، دون شروط صحية أو قيود عمرية.والتقى الربيعة في مستهل زيارته وزير الشؤون الدينية في إندونيسيا ياقوت خليل قوماس، وناقش الجانبان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتسهيلات الإجرائية لقدوم المعتمرين الإندونيسيين، في إطار تحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030، بما يثري التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن، ويحقق مقاصد الشريعة الإسلامية، خصوصا بعد أتمتة خدمات العمرة لتسهيل وصول المعتمرين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشار إلى عمق العلاقات السعودية - الإندونيسية، مشيرا إلى أن ذلك يحفز الجانبان على زيادة الحلول الرقمية تحت مظلة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، لتقديم حلول وخيارات تأشيرات العمرة والزيارة الكترونيا خلال منصة «نسك»، وتمديد مدة تأشيرة العمرة من شهر إلى 3 أشهر للمعتمرين من كل أنحاء العالم، وإلغاء شرط المحرم للمرأة المعتمرة، وغيرها من التسهيلات.
على هامش الزيارة
- مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسماحة الإسلام ومرونته
- ما تقدمه المملكة من خدمات متطورة لقاصدي الحرمين الشريفين تسهيل قدوم المعتمرين ضمن خدمات المنصات الرقمية
- سبل التعاون بين الوزارة والجهات المسؤولة في إندونيسيا
- تجربة المملكة الرائدة في إدارة الحشود وتخفيف أثر الزحام
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الحج: «نسك» أسهمت في زيادة أعداد المعتمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.