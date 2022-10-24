استقبال ولي العهد يرفع الضغوط عن كاهل “الأخضر” قبل كأس العالم 2022

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تلقى المنتخب السعودي دفعة معنوية كبيرة قبل خوض غمار منافسات كأس العالم 2022، بعد استقبال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بجدة، مساء الأحد، اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري للمنتخب.

ورفع هذا الاستقبال الكريم من لدن ولي العهد، الضغط عن كاهل “الأخضر” الذي سيخوض مواجهات صعبة في كأس العالم، حيث طالب ولي العهد في حديثه للاعبين بأن يستمتعوا بهذه المباريات الثلاث وأن يؤدوا مباريات المجموعة بدون ضغوط نفسية يمكن أن تؤثر على أدائهم الطبيعي.

وأشار ولي العهد إلى صعوبة المجموعة في كأس العالم، وأنه ليس متوقعًا من المنتخب تحقيق نتائج كبيرة لكن الدعوات معهم، والجميع يتابعون أولاً بأول.

وواجه المنتخب السعودي ضغوطًا كبيرة خلال الفترة الماضية حول ما إذا كان يمكنه تحقيق نتائج إيجابية في المونديال حتى أن الأمر وصل لانتقاد اختيارات المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، وذلك دون النظر لصعوبة المجموعة، وهو ما لمسه ولي العهد الذي شدد في حديثه للاعبين على ضرورة أداء المباريات بلا ضغوط نفسية أو انتظار تحقيق نتائج كبيرة نظرًا لصعوبة المجموعة مع التأكيد على الاستمتاع بالمباريات الثلاث وتقديم الأداء الطبيعي للاعبين.

ويحل المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك، حيث يستهل مشواره بمواجهة الأرجنتين يوم 22 نوفمبر المقبل، قبل أن يواجه بولندا والمكسيك يومي 26 و30 من الشهر ذاته.

ويخوض “الأخضر” حاليًا معسكرًا بالعاصمة الإماراتية أبوظبي والذي استهله بمواجهة مقدونيا الشمالية يوم السبت حيث فاز بهدف نظيف، فيما تنتظره 4 وديات أخرى في المعسكر ذاته أمام كل من ألبانيا، هندوراس، آيسلندا وبنما، على أن يختتم ودياته بمواجهة كرواتيا في الرياض يوم 16 نوفمبر المقبل.



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Source akhbaar24

