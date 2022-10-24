سياسي / الأردن تدين الهجوم الإرهابي في الصومال

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عمّان 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واس

دانت الحكومة الأردنية الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في مدينة كيسمايو بالصومال، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.

وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي ،اليوم عن تضامن بلاده مع الصومال ضد أي أحداث من شأنها زعزعة استقرارها.

//انتهى//

20:15ت م

0184 عمّان 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسدانت الحكومة الأردنية الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في مدينة كيسمايو بالصومال، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي ،اليوم عن تضامن بلاده مع الصومال ضد أي أحداث من شأنها زعزعة استقرارها.//انتهى//20:15ت م0184 www.spa.gov.sa/2395112 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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