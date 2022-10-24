عاجل.. تحديد موعد صلاة الكسوف في المسجد الحرام غدا الثلاثاء

︎ . المناطق ـ متابعات أعلنت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين أن موعد إقامة صلاة الكسوف في المسجد الحرام يوم غد الثلاثاء ستكون عند الساعة 1:45 ظهراً، وإمام صلاة الكسوف الشيخ د.بندر بليلة. وكانت الجمعية الفلكية بجدة، أعلنت أن المملكة من المقرر أن تشهد كسوفا جزئيا للشمس بكافة مراحله ولكن بنسب متفاوتة، وذلك يوم الثلاثاء 29 ربيع الأول 1444 الموافق 25 من أكتوبر. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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