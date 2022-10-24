“الفيصل” يوجه رسالة لمنتخب الصم والبكم بعد برونزية الزوجي في الأولمبياد العالمي للبولينج

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وجه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رسالة للمنتخب السعودي للصم، الذي حقق الميدالية البرونزية في منافسات الزوجي فرق في بطولة الأولمبياد العالمي الصيفي للصم للبولينج الذي يقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من ٢٠إلى ٣٠أكتوبر ٢٠٢٢م الجاري.

وكتب الفيصل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” أبارك لأبطال ‘بسام عريف’ و ‘باسم عريف’ تحقيق الميدالية البرونزية في منافسات زوجي البولينج ضمن الديفلمبياد “دورة الألعاب الأولمبية للصم”، أحسـنتم والقادم ذهب بإذن الله”.

وجاء تحقيق المنتخب السعودي للبرونز عن طريق اللاعبان بسام عريف وباسم عريف حيث حقق المركز الأول منتخب تايبيه وحقق المركز الثاني منتخب كوريا الجنوبية و المركز الثالث المنتخب السعودية وشارك في منافسات الزوجي 21 فريق .



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Source akhbaar24

