ليفربول يكشف عن إعادة جدولة 3 مباريات بعد كأس العالم

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كشف نادي ليفربول عن إعادة جدولة مواعيد 3 مباريات في الدوري الإنجليزي عقب انتهاء منافسات كأس العالم 2022 المقامة في قطر. وستقام مباراة ليفربول وأستون فيلا الإثنين 26 ديسمبر في السادسة والنصف ضمن منافسات الجولة الـ17. فيما تعقد المباراة بين ليفربول وليستر سيتي الجمعة 30 ديسمبر في العاشرة مساء ضمن منافسات الجولة الـ18. بينما ستكون مواجهة ليفربول وبرينتفورد الإثنين 2 يناير في السادسة والنصف ضمن منافسات الجولة الـ19. ويحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 16 نقطة بعد مرور 11 جولة، فاز في 4 وتعادل في مثلهم وخسر ثلاث.

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