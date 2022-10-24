كسوف الشمس 25 أكتوبر 2022.. نصائح لمتابعته بأمان

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يوم الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول سيمر القمر أمام الشمس في آخر كسوف لعام 2022، وهو حدث يمكن رؤيته بوضوح فكيف تستمتع بمشاهدته في أمان؟

كسوف الشمس المنتظر سيكون جزئيًا ومرئيًا بشكل أساسي في معظم أنحاء أوروبا وغرب آسيا وشمال شرق أفريقيا، ويعتمد الوقت الدقيق للحدث الفلكي على المكان الذي تراقب منه.

ويبدأ الكسوف نفسه في المحيط الأطلسي في الساعة 08:58:20 بالتوقيت العالمي جرينتش (GMT)، والذي سيكون الساعة 12:58 ظهراً بتوقيت أبوظبي، و4:58 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

في ذروته، سيحجب الكسوف 82٪ من الشمس لأن القمر والنجم لن يكونا متماشيين تمامًا مع الأرض كما هو الحال خلال الكسوف الكلي للشمس، وهذا يعني أنه في أفضل حالاتها يجب أن تكون قطعة صغيرة فقط من الشمس مرئية من “نقطة الكسوف المركزي”.

ويمكن لملايين من محبي الأحداث الفلكية ومراقبي السماء أن يشاهدو هذا الحدث الفلكي المثير ويستمتعوا برؤيته مع اتباع بعض النصائح لحماية أعينهم.

كيف يمكنك متابعة كسوف الشمس؟

مع اقتراب الكسوف الشمسي، غالبًا ما تقدم الجهات المعنية مجموعة متنوعة من التحذيرات والإرشادات بشأن النظر إلى الشمس مباشرة حيث يمكن أن يترتب على ذلك العمى، وهذا أعطى لمعظم الناس فكرة أن الكسوف أمر خطير.

من المعروف أن الشمس الخطيرة طوال الوقت، حيث تبعث باستمرار أشعة تحت الحمراء غير المرئية التي يمكن أن تلحق الضرر بعينيك، لذا إذا أردت متابعة الحدث الفلكي فهناك طرق آمنة لفعل ذلك.

من المهم ألا تستخدم أبدًا أي جهاز بصري للنظر مباشرة إلى الشمس، وحتى النظر بالعين المجردة يمكن أن يسبب ضررًا دائمًا لبصرك.

وفقا لموقع National Safety Council، فإن وكالة ناسا حددت ما يجب فعله وما لا يجب فعله عند مشاهدة الكسوف:

– لا تنظر مباشرة إلى الشمس.

– لا تستخدم الفلاتر المنزلية أو النظارات الشمسية العادية، حتى النظارات الشمسية الداكنة جدًا.

– استخدم مرشحات شمسية خاصة، مثل نظارات الكسوف أو عارضات الطاقة الشمسية المحمولة لعرض الكسوف.

– في أي مرحلة من مراحل الكسوف، لا تنظر إلى الشمس من خلال كاميرا أو تلسكوب أو مناظير أو أي جهاز بصري آخر.

– لا تستخدم مطلقًا المرشحات الشمسية مع هذه الأجهزة، لأن الأشعة الشمسية المركزة ستضر بها ويمكن أن تسبب إصابات خطيرة بالعين.

– افحص المرشح الشمسي قبل الاستخدام، وإذا تعرض للخدش أو التلف فتخلص من الفلتر.

– الإسقاط ذو الثقب طريقة آمنة لمشاهدة الشمس بطريقة غير مباشرة.

– من المهم قراءة واتباع التعليمات مشاهدة الصغار والإشراف على الأطفال.

المرشحات الشمسية لمشاهدة الكسوف

الطريقة الوحيدة الآمنة للنظر مباشرة إلى الشمس هي من خلال المرشحات الشمسية ذات الأغراض الخاصة، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون.

تُستخدم هذه المرشحات الخاصة في نظارات الكسوف وعارضات الطاقة الشمسية المحمولة باليد، وتتوفر نظارات Eclipse للشراء في المتاجر الكبيرة ومنافذ الإلكترونيات وعبر الإنترنت، وابحث عن النظارات التي تحمل شارة الشهادة هذه: ISO 12312-2.

وقال أستاذ البصريات المساعد الدكتور رالف تشو في مقال نشرته الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء: “القلق بشأن الرؤية غير الصحيحة للشمس أثناء الكسوف هو تطور عمى الكسوف أو حروق الشبكية”.

وأضاف تشو أن الأطفال والشباب هم الأكثر عرضة للخطر، لأن الضوء الساطع والإشعاع من الشمس يمكن أن يتسبب في تسخين وطهي الأنسجة المكشوفة للعين.

وأوضح أن عملية الشيخوخة يمكن أن توفر تأثير ترشيح طبيعي لدى كبار السن وتقليل خطر تلف الشبكية.

هناك مرة واحدة يمكنك فيها النظر مباشرة إلى الشمس بأمان: أثناء الكسوف الكلي، عندما يكون قرص الشمس مغطى بالكامل.

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Source almnatiq

