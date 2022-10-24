مباشرة حادث انقلاب في الطائف

تلقت عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة عند الساعة 30:30 مساء بلاغا عن وجود حادث انقلاب وقع على مركبة من نوع باص وذلك على طريق الطائف السيل باتجاه الطائف مما خلف وراءه عددًا من الإصابات.

وتفصيلاً : أوضحت الهيئة عند تلقيها البلاغ استجابت على الفور بتوجيه 8 فرق اسعافية من الهلال الاحمر بقيادة القائد الميداني.

وعند وصول أول فرقة اسعافية للموقع اتضح وجود 20 حالة اسعافية وعلى الفور قامت الهيئة بفرز الإصابات بعد اخلاءها من قبل الدفاع المدني حيث اتضح تعرض أحدها لإصابة خطيرة وثلاث أخريات لإصابات متوسطة فيما صنفت بقية الحالات بالطفيفة.

وأضافت: تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقلهم بعد التنسيق إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف ومجمع الملك فيصل الطبي.