إطلاق تطبيق مائي لفحص تسربات المياه داخل العقارات

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مباشرة حادث انقلاب في الطائف
تلقت عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة عند الساعة 30:30 مساء بلاغا عن وجود حادث انقلاب وقع على مركبة من نوع باص وذلك على...
الصحة تحذر من الأنفلونزا الموسمية وتؤكد أهمية لقاحها
أوضحت وزارة الصحة أن الإنفلونزا الموسمية تسبب عدداً من المضاعفات أهمها، التهاب الرئتين، التهاب الشعب الهوائية، التهاب الأذن، تسمم...
وقاية: رصد متحور "XBB" في عدد محدود من العينات الإيجابية
أوضحت هيئة الصحة العامة "وقاية" أن حالات الإصابة بالأمراض التنفسية والإنفلونزا الموسمية ، وكذلك (كوفيد19) تنشط مع دخول فصل الشتاء...
بالصوت والصورة تأمين المطارات والمنافذ البرية
علمت «دوت الخليج» أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بصدد الاستعانة بشركة متخصصة بتقنية المعلومات، لتنفيذ مشروع يستهدف تأمين وتركيب...
الإندونيسيون الأكثر زيارة للمدينة المنورة
بلغ عدد المعتمرين والزائرين، الذين قدموا للمدينة المنورة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، خلال الربع الأول من هذا العام ومع...
السماح للمنقطع عن العمل بالانتقال لصاحب منشأة أخرى
أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمالة المنقطعين عن العمل بالقطاع الخاص، الحرية في نقل كفالتهم إلى صاحب عمل آخر،...
الحاجز القاتل
يشكل جسر حديدي يتوسط طريق الملك عبدالله بمنطقة نجران خطرا قاتلا وجسيما للقادمين بسياراتهم ومركباتهم من الغرب إلى الشرق، حيث يتفاجأ...
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