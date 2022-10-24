إطلاق تطبيق مائي لفحص تسربات المياه داخل العقارات

مباشرة حادث انقلاب في الطائف تلقت عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة عند الساعة 30:30 مساء بلاغا عن وجود حادث انقلاب وقع على مركبة من نوع باص وذلك على... الطائف دوت الخليج الطائف دوت الخليج 28 ربيع الأول 1444 هـ 28 ربيع الأول 1444 هـ

الصحة تحذر من الأنفلونزا الموسمية وتؤكد أهمية لقاحها أوضحت وزارة الصحة أن الإنفلونزا الموسمية تسبب عدداً من المضاعفات أهمها، التهاب الرئتين، التهاب الشعب الهوائية، التهاب الأذن، تسمم... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 ربيع الأول 1444 هـ 28 ربيع الأول 1444 هـ

وقاية: رصد متحور "XBB" في عدد محدود من العينات الإيجابية أوضحت هيئة الصحة العامة "وقاية" أن حالات الإصابة بالأمراض التنفسية والإنفلونزا الموسمية ، وكذلك (كوفيد19) تنشط مع دخول فصل الشتاء... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 ربيع الأول 1444 هـ 28 ربيع الأول 1444 هـ

بالصوت والصورة تأمين المطارات والمنافذ البرية علمت «دوت الخليج» أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بصدد الاستعانة بشركة متخصصة بتقنية المعلومات، لتنفيذ مشروع يستهدف تأمين وتركيب... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 28 ربيع الأول 1444 هـ 28 ربيع الأول 1444 هـ

الإندونيسيون الأكثر زيارة للمدينة المنورة بلغ عدد المعتمرين والزائرين، الذين قدموا للمدينة المنورة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، خلال الربع الأول من هذا العام ومع... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 28 ربيع الأول 1444 هـ 28 ربيع الأول 1444 هـ

السماح للمنقطع عن العمل بالانتقال لصاحب منشأة أخرى أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمالة المنقطعين عن العمل بالقطاع الخاص، الحرية في نقل كفالتهم إلى صاحب عمل آخر،... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 27 ربيع الأول 1444 هـ 27 ربيع الأول 1444 هـ

الحاجز القاتل يشكل جسر حديدي يتوسط طريق الملك عبدالله بمنطقة نجران خطرا قاتلا وجسيما للقادمين بسياراتهم ومركباتهم من الغرب إلى الشرق، حيث يتفاجأ... نجران: قاسم الكستبان نجران: قاسم الكستبان 27 ربيع الأول 1444 هـ 27 ربيع الأول 1444 هـ

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