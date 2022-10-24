ولي العهد يحفز الأخضر قبل المونديال

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وقدم ولي العهد التهنئة للاعبي الأخضر والجهازين الفني والإداري بمناسبة التأهل لكأس العالم، منوها للدور المستمر والجهد المبذول لضمان التأهل «وهذا أصبح شيئا لازما بالنسبة لنا كسعوديين وكمنتخب سعودي».وطالب الأمير محمد بن سلمان، في حديثه للاعبين، بأن يستمتعوا بمباريات المجموعة الثلاث، وأن يؤدوها دون ضغوط نفسية يمكن أن تؤثر على أدائهم الطبيعي، مشيرا إلى صعوبة المجموعة في كأس العالم، وأنه ليس متوقعا من المنتخب تحقيق نتائج كبيرة، لكن الدعوات معهم، والجميع يتابعون أولا بأول، وإن شاء الله القادم أفضل.
من جانبه رفع وزير الرياضة الشكر لولي العهد على الدعم المتواصل، منوها لأداء اللاعبين خلال التصفيات، إذ كانوا على قدر المسؤولية، لافتا إلى حرصهم على تقديم أفضل جهد يليق باسم السعودية، مؤملا أن يكملوا هذه المسيرة بتمثيل المنتخب في كأس العالم.
أبعاد استقبال ولي العهد للاعبي الأخضر قبل المشاركة بمونديال قطر
- إبعاد الضغوط النفسية ورفع الهمم لدى لاعبي الأخضر في المشاركة بكأس العالم 2022م
- رفع الروح المعنوية والثقة بالنفس قبل المشاركة المنتظرة
- التأكيد على دعم القيادة اللامحدود، وتحفيزها أبناء المملكة في المشاركة بالمحافل الدولية
- استشعار المسؤولية لدى لاعبي الأخضر بعد كلمات ولي العهد المحفزة قبل المونديال
- الحرص على تقديم الصورة المشرفة وتشريف البلد في المحفل الدولي العالمي
- اختيار التوقيت المناسب من ولي العهد في تحفيز لاعبي الأخضر قبل المشاركة بكأس العالم
- رسالة صادقة ومحفزة لكل الرياضيين في المشاركات الخارجية
- تضمنت كلمة ولي العهد لأبنائه اللاعبين واقعية وشمولية كبيرة، سيكون لها الأثر الإيجابي في المشاركة المقبلة للأخضر في مونديال قطر
- التأكيد على المتابعة المستفيضة لولي العهد لمشوار الأخضر في المونديال
- دعوة للتفاؤل حملتها كلمة ولي العهد لمستقبل الكرة السعودية، في ظل اهتمام القيادة بالقطاع الرياضي
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