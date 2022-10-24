ولي العهد يحفز الأخضر قبل المونديال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في مكتبه بجدة أمس الأول لاعبي المنتخب الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري، لاستعدادهم لخوض غمار منافسات كأس العالم 2022، المقررة إقامتها في قطر نوفمبر المقبل، وذلك بحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

وقدم ولي العهد التهنئة للاعبي الأخضر والجهازين الفني والإداري بمناسبة التأهل لكأس العالم، منوها للدور المستمر والجهد المبذول لضمان التأهل «وهذا أصبح شيئا لازما بالنسبة لنا كسعوديين وكمنتخب سعودي».

وطالب الأمير محمد بن سلمان، في حديثه للاعبين، بأن يستمتعوا بمباريات المجموعة الثلاث، وأن يؤدوها دون ضغوط نفسية يمكن أن تؤثر على أدائهم الطبيعي، مشيرا إلى صعوبة المجموعة في كأس العالم، وأنه ليس متوقعا من المنتخب تحقيق نتائج كبيرة، لكن الدعوات معهم، والجميع يتابعون أولا بأول، وإن شاء الله القادم أفضل.

من جانبه رفع وزير الرياضة الشكر لولي العهد على الدعم المتواصل، منوها لأداء اللاعبين خلال التصفيات، إذ كانوا على قدر المسؤولية، لافتا إلى حرصهم على تقديم أفضل جهد يليق باسم السعودية، مؤملا أن يكملوا هذه المسيرة بتمثيل المنتخب في كأس العالم.

أبعاد استقبال ولي العهد للاعبي الأخضر قبل المشاركة بمونديال قطر