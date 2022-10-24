خادم الحرمين يوجه بإنابة وزير الخارجية لرئاسة وفد المملكة للقمة العربية في الجزائر

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وأكد بيان صادر عن الديوان الملكي أن خادم الحرمين الشريفين وجه بإنابة وزير الخارجية لرئاسة وفد المملكة في هذه القمة، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودعمها لكل ما من شأنه نجاح القمة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإنابة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان برئاسة وفد المملكة للقمة العربية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إلا أن الفريق الطبي في العيادات الملكية أوصى بتجنب ولي العهد السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف، وذلك لتجنب رضح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى، مما يتعذر معه عليه القيام بزيارة الجزائر الشقيقة أخذا في الاعتبار طول مدة الرحلة في الذهاب والعودة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة.وأكد بيان صادر عن الديوان الملكي أن خادم الحرمين الشريفين وجه بإنابة وزير الخارجية لرئاسة وفد المملكة في هذه القمة، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودعمها لكل ما من شأنه نجاح القمة.

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