شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير صحفية تشير إلى غياب ديانج عن مباراة الزمالك فى السوبر المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية مصرية أن النجم المالي أليو ديانج،لاعب وسط النادي الأهلي، لن يلحق بمباراة الزمالك فى كأس السوبر المصري، يأتي ذلك بعدما اشتكي اللاعب من بعض الالآم فى العضلية الخلفية خلال مباراة أسوان الأخيرة، فى الجولة الثانية، من الدوري المصري، والذي خرج على أثارها من أحداث المباراة مع بداية الشوط الثاني.

وأوضحت المصادر داخل النادي الأهلي أن اللاعب لم يشارك فى تدريبات الفريق الجماعية اليوم، على الرغم من حضوره للمران، الشئ الذي أثار الشكوك والغموض حول لحاق اللاعب بمباراة القمة المنتظرة فى كأس السوبر ليلحق بمحمود حمدي" الونش" لاعب الزمالك فى قائمة الغائبين عن المباراة بداعي الإصابة.



موقف كولر من غياب ديانج عن القمة

ومن جانبه يسعي المدرب السويسري مارسيل كولر لتجهيز اللاعب المصري الدولي عمرو السولية، لمجاورة حمدي فتحي فى وسط المباراة، على أن يقوم اللاعب بتعويض غياب ديانج، كما أن المدرب يمتلك حلًا قد يفاجئ به فيريرا بإقحام أكرم توفيق فى منطقة وسط الملعب، مع الدفع بكريم فؤاد فى مؤطز الظهير الأيمن.



موعد مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر

ومن المقرر أن يلاقي النادي الأهلي غريمه التقليدي نادي الزمالك يوم الجمعة القادم، فى كأس السوبر المصري، والذي سيقام على ملعب هزاع بن زايد معقل فريق العين، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.