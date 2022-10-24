شكرا لقرائتكم خبر مذكرة تفاهم بين روشن العقارية ومدينة سلطان بن عبدالعزيز الإنسانية لتعزيز البرامج التوعوية الطبية لخدمة المجتمع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة روشن العقارية مع مدينة سلطان بن عبدالعزيز الإنسانية اتفاقية تفاهم تمتد لثلاثة أعوام بهدف تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية وتعزيز البرامج التوعيوية في المجال الطبي.

وتهدف الاتفاقية تفعيل الشراكة المجتمعية، وتغيير مفهوم المسؤولية الاجتماعية ببرامج ريادية تحقق مستهدفات رؤية 2030، وتعزز دور القطاعين الخاص، والغير ربحي في التنمية المجتمعية المستدامة، حيث وقع الاتفاقية من جانب روشن الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل للمجموعة غادة الرميان، والرئيس التنفيذي عبدالله بن زرعه، من جانب مدينة سلطان بن عبدالعزيز الإنسانية. الذي أشار إلى أن تفعيل هذه الاتفاقية سيحقق استدامة برامج نوعية، وفعاليات اجتماعية تسعى من خلالها مدينة سلطان لدمج الأفراد بكافة احتياجاتهم في النسيج المجتمعي السعودي، وتتبع بذلك خطى الأمير سلطان بن عبدالعزيز (رحمه الله) الذي أسس رسالة المدينة على "مساعدة الناس ليساعدوا أنفسهم".

وعلق الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل في مجموعة روشن، غادة الرميان بأن التعاون بين مدينة سلطان الإنسانية وروشن سيعزز بشكل أكبر حس المسؤولية الاجتماعية تجاه أبناء المجتمع وقالت: "نعتز بشراكتنا مع مدينة سلطان الإنسانية في دعم ورعاية البرامج التوعوية الطبية والأنشطة الاجتماعية وغيرها من مبادرات المسؤولية الاجتماعية، حيث تتماشى هذه المبادرات مع برنامج "يحييك" الذي أطلقناه في روشن ويهدف إلى تقديم المسؤولية الاجتماعية كثقافة مجتمعية أصيلة، أكثر من كونه مسؤولية مؤسسية."

كما تضمنت الاتفاقية الإشارة إلى خطة عمل البرامج المستقبلية، وأشكالاً لنماذجها التنفيذية ومنها: تنظيم الحملات التوعوية بالأمراض، وكيفية علاجها، والوقاية منها، وتوفير عيادات متنقلة في الأماكن الحيوية لتساهم في الكشف المبكر عن الأمراض مما يعزز فرص العلاج. كما تسعى المدينة أيضاً لإقامة معارض خيرية لتسويق منتجات، وأعمال المرضى الفنية، واستثمار ريعها في دعم المرضى، والصناديق الخيرية.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن منظومة من البرامج، والاتفاقيات التي يستهدف الطرفان عقدها مع الجهات، والمؤسسات الحكومية، والخاصة. لتكون ذراعاً فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع معدلات جودة الحياة للمواطن والمقيم.