وكيل “الصحة” يصدر قراراً بصرف بدل التميز لـ41 ألف ممارس صحي لعام 2021

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أصدر وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية قراراً بصرف بدل التميز لعام 2021 لعدد من الممارسين الصحيين.

وتضمن القرار الذي اطلع عليه موقع “أخبار 24” صرف بدل التميز لعدد من الممارسين الصحيين (خدمة مدنية – تشغيل الذاتي) في التجمعات الصحية، ومديريات الشؤون الصحية في المناطق، حيث شمل أكثر من 41 ألف ممارس صحي.

يذكر أن “الصحة” قامت الأسبوع الماضي بإيداع بدل التميز 2019 و2020 في حسابات الممارسين الصحيين، فيما سيتم اعتماد محضر 2021 من قبل وكيل وزارة الصحة وإرساله إلى مديريات المناطق والتجمعات الصحية لإعداد المسيرات وإرسالها إلى الإدارات المالية لتدقيقها وطلب دعم الصرف .



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Source akhbaar24

