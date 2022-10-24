جامعة الملك خالد الرابع عالميًّا في أفضل مشروع مصدر تعليمي مفتوح

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المناطق_عسير

حققت مبادرة جامعة الملك خالد، ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني المركز الرابع في أفضل مشروع مصدر تعليمي مفتوح، في المسابقة العالمية Open education Global award 2022، بفرع المصادر التعليمية المفتوحة Open Curation / Repository، والتي نفذتها منظمة Open Education Global العالمية، التي تُعد منظمة غير ربحية مهتمة بمجال المصادر التعليمية المفتوحة.

وقد جاءت جامعة الملك خالد في المركز الرابع، حيث احتلت المركز الأول جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والثاني جامعة تايبيه الطبية بتايلاند، في حين حصلت الجامعة الفرنسية الإلكترونية بفرنسا على المركز الثالث.

وتفصيلًا، أوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور عادل قحمش أن هذه المبادرة تُعد إحدى مبادرات عمادة التعلم الإلكتروني المهمة، وتهدف إلى تطوير المقررات وتحويلها إلى مقررات مفتوحة وفق معايير جودة المقررات الإلكترونية العالمية، لإتاحة المحتوى العلمي للجميع.

وأضاف قحمش أن هذه التجربة جاءت بهدف تجسيد تطوير المقررات وتحويلها إلى ملفات فيديو مفتوحة للمجتمع عامة عبر اليوتيوب ومقررات مبنية على نظام إدارة التعلم البلاك بورد، تتكون من المقرر بشكل فيديو إضافة إلى الأنشطة والواجبات والاختبارات القصيرة، وبنك أسئلة ومنتديات نقاش وغيرها من الأدوات التي تضمن تفاعل الطلاب وكسر حاجز المكان والزمان، وقد تم بناء المقررات وفق أفضل الاستراتيجيات التعليمية الفعالة.

كذلك أكد قحمش أن المبادرة تهدف إلى تصميم تجارب تعليمية تلبي متطلبات المتعلمين المختلفة وتسهم في خبرات تعلم ناجحة، عبر تصميم مقرر إلكتروني متكامل من ناحية المحتوى ومبني وفق معايير الجودة، ليخدم عضو هيئة التدريس والطالب على حد سواء، ومشاركة المحتوى داخل وخارج الجامعة من خلال منصات الجامعة التعليمية ومنصات قنوات الفيديو المتاحة كاليوتيوب مما يسهم في نشر وزيادة المعرفة والمهارة، ودعم الإبداع والريادة في تطوير المقررات وإنتاج مقررات ممتعة ومفيدة.

يذكر أن القناة وصل عدد مشتركيها إلى أكثر من 400 ألف مشترك وحققت 60 مليون مشاهدة وتضم أكثر من 8000 فيديو تعليمي.

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Source almnatiq

