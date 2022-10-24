سياسي / الجزائر تعرب عن قلقها من الأحداث في السودان

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الجزائر ٢٨ ربيع الاول ١٤٤٤ هجري الموافق ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٢ م واس

أعربت الجزائر عن قلقها إزاء الأحداث المؤسفة التي عرفتها بعض المناطق في جمهورية السودان لا سيما في ولاية النيل الأزرق، وما خلفته من خسائر فادحة في الأرواح.

وجددت الجزائر تضامنها مع السودان قيادة وحكومة وشعبا في هذه الظروف الأليمة وتدعو الدول العربية والمجتمع الدولي لتعزيز الدعم لهذا البلد نحو تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة شعبه وأراضيه، مقدمة التعازي لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

//انتهى//

17:16ت م

0143 الجزائر ٢٨ ربيع الاول ١٤٤٤ هجري الموافق ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٢ م واسأعربت الجزائر عن قلقها إزاء الأحداث المؤسفة التي عرفتها بعض المناطق في جمهورية السودان لا سيما في ولاية النيل الأزرق، وما خلفته من خسائر فادحة في الأرواح.وجددت الجزائر تضامنها مع السودان قيادة وحكومة وشعبا في هذه الظروف الأليمة وتدعو الدول العربية والمجتمع الدولي لتعزيز الدعم لهذا البلد نحو تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة شعبه وأراضيه، مقدمة التعازي لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.//انتهى//17:16ت م0143 www.spa.gov.sa/2395049 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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