ميناء جدة الإسلامي يستقبل أول سفينة على خط الخدمة الملاحية “هملايا”

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استقبل ميناء جدة الإسلامي اليوم (الإثنين)، أول سفينة على الخدمة الملاحية الجديدة “هملايا” التي أضافتها شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة “MSC” أكبر شركة في خط الشحن البحري والرائدة في المملكة والعالم.

ويربط الخط الملاحي “هملايا” المملكة بـ 260 ميناءً عالمياً في شمال أوروبا والأمريكتين والبحر المتوسط والبحر الأحمر، وكذلك الهند وشبه القارة الهندية وشرق آسيا؛ بما يُسهم في تعزيز حركة الصادرات والواردات وتوسعة عمليات الشحن من وإلى المملكة.

ويوفر الخط الملاحي الجديد خدمة الربط بين ميناء جدة الإسلامي وموانئ: “كولمبو، نهافا شيفا، موندرا، صلالة، ميناء الملك عبدالله، فالنسيا، فيليكسستو، روتردام، هامبورغ، وانتويرب” مباشرةً بواسطة 11 سفينة رئيسة من ضمن 730 سفينة، بحيث تصل الطاقة الاستيعابية للواحدة منها ما يعادل 14 ألف حاوية قياسية.

ويأتي ذلك امتداداً لتوسعة شبكة الخطوط الملاحية المنتظمة بين المملكة والعالم، وإضافة خدمات جديدة تعزز حركة الاستيراد والتصدير، إلى جانب 7 خطوط ملاحية تربط ميناء جدة بموانئ الشرق والغرب.



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Source akhbaar24

