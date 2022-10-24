“المفرج” عن التجديد لـ “البليهي”: نحن في زمن الاحتراف لكنه سيبقى هلاليا

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تحدث المدير التنفيذي لنادي الهلال فهد المفرج عن آخر تطورات ملف التجديد للاعب علي البليهي.

وقال المفرج في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”: “علي البليهي أحد أبناء الهلال، وأكد لنا أنه لا يرى نفسه خارج النادي.. وصحيح أننا في زمن الاحتراف، لكن بإذن الله علي سيبقى هلاليا”.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر عن اقتراب نادي الهلال، من تجديد عقد مدافعه الدولي علي البليهي.

ويرغب الهلال بحسب المصادر في تجديد عقد مدافعه علي البليهي، حتى صيف 2025.

ويعد البليهي أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الهلال خلال المواسم المواسم الماضية.



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Source akhbaar24

