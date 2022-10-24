عام / منطقة الباحة تستضيف المؤتمر الدولي السابع لطب الأطفال

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الباحة 28 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, دُشّن اليوم, مؤتمر الباحة الدولي السابع لطب الأطفال, بحضور وكيل الإمارة عبدالمنعم الشهري, وعدد من القيادات الصحية والمشاركين في المؤتمر .وألقى رئيس المؤتمر المدير العام للشؤون الصحية بالباحة الدكتور سمير بن مشبب الشهراني، كلمة أشار فيها إلى أن هذه التظاهرة العلمية أصبحت إحدى معالم صحة الباحة البارزة لما تضمه من مواد وأبحاث علمية تواكب التطور العالمي في مجال طب الأطفال والمقدمة للمستفيدين الذين بلغوا في هذا العام أكثر من 500 متقدم للمؤتمر مع تقديم قوالب متقدمة من التقنية والأداء التدريبي العصري على يد أكثر من 60 مشارك من رؤساء جلسات وورش عمل، منهم 26 متحدث يعدون أبرز الأسماء في مجال طب الأطفال من مختلف دول العالم .وأضاف أن أهمية المؤتمر تكمن في التخصص الذي يتعلق بأهم عناصر بناء المجتمع وهو الطفل وصحته التي تعد ركيزة أساسية في بناء نشء يعد مستقبل وطننا ومجتمعنا حيث يعد المؤتمر دولياً يجمع متخصصين في صحة الطفل من أنحاء العالم ملتزمين بأبحاث تعالج تحديات متعددة تواجهها صحة الطفل مع تقديم أفضل الحلول والأساليب من خلال أوراق عمل وبحوث علمية كان لهم الريادة في تقديمها دولياً ونقل خبراتها لوسطنا الصحي بشكل علمي وقد حرصنا على مشاركة المجتمع من خلال المؤتمر والتطرق لجوانب عدة تخص مشاكل وأمراض العصر .بعد ذلك قدم رئيس اللجنة العلمية في المؤتمر الدكتور أحمد عبيدالله الغامدي, كلمة أوضح فيها آلية جلسات عمل المؤتمر مفيداً أن الحاضرين لهذا المؤتمر من الكوادر الطبية والممارسين الصحيين الذين سيكونون خير سفراء للمنطقة لنقل الصورة الحسنة والجميلة عن منطقتنا الحبيبة مضيفاً بأنه سيطرح أكثر من 26 بحثًا علميًّا لمتحدثين من داخل وخارج المملكة في جميع تخصصات وفروع طب الأطفال وسيعرض جميع أوراق عملهم العلمية في مستجدات طب الأطفال للخروج بتوصيات طبية تخدم مرضانا بجودة طبية عالية .يُذكر أن المؤتمر يتناول في اليوم الأول الندوة المجتمعية التي يعقدها قسم الأطفال في مستشفى الملك فهد بالباحة وستناقش عددًا من المشاكل التي تتعلق بالسلوك الاجتماعي والصحي في مجتمعنا وآثارها الصحية والنفسية على أطفالنا في مقدمتها التحنيك والكي، وفنون التعامل مع المراهقين، وأثر وسائل التواصل الاجتماعي على الطفل, إضافة إلى معرض علمي يضم أركانًا من المنشآت الصحية ذات العلاقة بهذا المجال وما تضمه من أجهزة وعيادات ومبادرات صحية مختلفة تتعلق بطب الأطفال والتوعية المقدمة من خلالها للمجتمع.//انتهى//16:42ت م0139

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