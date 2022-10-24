الصحة تحذر من الأنفلونزا الموسمية وتؤكد أهمية لقاحها

وكانت الصحة أطلقت حملة توعوية للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية تحت شعار "اللحظة اللي ما تتمناها"،وتستهدف الفئات الأكثر تأثراً بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، والعاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع، مؤكدةً أن التطعيم آمن ولا توجد له آثار جانبية تُذكر، وأثبت فعاليته لسنين طويلة في جميع دول العالم.
وبينت الوزارة أنه يمكن الوقاية من المرض من خلال الحصول على اللقاح، وضرورة ارتداء الكمامة، وغسل اليدين جيداً، وتجنُب ملامسة العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس أوالسُعال، والحرص على نظافة المكان. وتسعى "الصحة" من خلال هذه الحملة إلى زيادة عدد المطعمين، وخفض معدل المصابين، وعدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.
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