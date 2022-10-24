أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين اللجنة النسائية التنموية وجمعية الزواج والتنمية الأسرية برياض الخبراء

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم، توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين اللجنة النسائية التنموية بالمنطقة وجمعية الزواج والتنمية الأسرية بمحافظة رياض الخبراء.

وبارك سموه توقيع الاتفاقية، مؤكداً أنه سيكون لها أثر كبير في تحقيق الأهداف المرجوة من خلال دعم الفئات المستهدفة بالمجتمع، منوهاً بأهمية الاتفاقيات التعاونية التي تسهم في تنمية المجتمع واستقراره، وتفعيل أوجه التعاون بين القطاعات التنموية كافة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع.

ومثّل اللجنة النسائية التنموية بالمنطقة في توقيع الاتفاقية نائبة الرئيسة الدكتورة فاطمة الفريحي ، ومن الجمعية رئيس مجلس الإدارة إبراهيم الحماد.

وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ مشروعات لخدمة التنمية الأسرية بالمنطقة وتأهيل الأسر بالبرامج والدورات الأسرية وتأهيل المقبلين على الزواج بالبرامج المتخصصة وتنفيذ البرامج التثقيفية والتوعوية التي تستهدف الأسرة.

وفي نهاية اللقاء دشّن سمو أمير منطقة القصيم مبادرة “الصلح خير” التابعة للجنة النسائية بالمنطقة ، التي تهدف إلى نشر الألفة بين جميع الأسر ، وإصلاح ذات البين بين فئات المجتمع جميعهم.

حضر التوقيع وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظ رياض الخبراء فهد السلطان.

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Source almnatiq

