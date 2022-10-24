موسيماني يطلب تدعيم هذه المراكز في ميركاتو الشتاء

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كشفت مصادر صحفية، أن المدير الفني لفريق الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، رفع تقريره الفني المبدئي إلى إدارة النادي، وحدَّد فيه احتياجاته من اللاعبين الأجانب خلال فترة التسجيل الشتوية، التي تبدأ يناير المقبل.

وطلب موسيماني من إدارة الأهلي وفقًا لـ” الرياضية” التعاقد مع رأس حربة وجناح وسط أجنبيين في الفترة الشتوية، لكنه لم يحدِّد أسماء اللاعبين الأجانب الذين يرغب في الاستغناء عنهم، إذ طلب أن يتمَّ ذلك قبل بداية نافذة الانتقالات.

وأوضحت أن إدارة الأهلي لم تبلّغ أي لاعب أجنبي في الفريق بإمكانية رحيله للمحافظة على تركيزهم حتى يُصدر المدرب الجنوب إفريقي قراراته النهائية.

ويستعد الأهلي لخوض عددًا من المباريات التجريبية، وينشد منها موسيماني منح الفرصة لجميع اللاعبين، خاصةً الأجانب، من أجل عمل تقريره الفني النهائي، وتقييم كافة اللاعبين، وتحديد المستبعدين.



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Source akhbaar24

